Condenan a 29 años de prisión a una pareja por violar a una adolescente en Ecuador

1 minuto

Quito, 28 may (EFE).- Un tribunal de Ecuador condenó a 29 años y cuatro meses de prisión a un hombre y una mujer por la violación de una adolescente de 15 años ocurrida en 2022 en la ciudad costera de Manta, según informó este jueves la Fiscalía.

Los sentenciados, identificados como Diego P. y Andrea M., fueron hallados culpables como autor directo y coautora, respectivamente, del delito cometido el 1 de enero de 2022 en una vivienda donde la víctima se encontraba junto a su familia durante las celebraciones de Año Nuevo.

Según detalló el Ministerio Público, ese día la a joven se retiró a una de las habitaciones del lugar, a la que poco después ingresaron los ahora detenidos (el primo paterno de su padre y su esposa) para cometer el delito.

La víctima no relató lo sucedido hasta un año después tras presentar síntomas y malestares de salud derivados de una enfermedad que contrajo, informó sobre lo ocurrido a su madre.

La adolescente declaró ante la Fiscalía cómo sucedieron los hechos e identificó a las dos personas responsables de la agresión.

También se presentaron los testimonios de los padres de la adolescente y del médico ginecólogo que la atendió en primera instancia. EFE

af/sbb