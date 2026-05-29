The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Condenan a 29 años de prisión a una pareja por violar a una adolescente en Ecuador

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Quito, 28 may (EFE).- Un tribunal de Ecuador condenó a 29 años y cuatro meses de prisión a un hombre y una mujer por la violación de una adolescente de 15 años ocurrida en 2022 en la ciudad costera de Manta, según informó este jueves la Fiscalía.

Los sentenciados, identificados como Diego P. y Andrea M., fueron hallados culpables como autor directo y coautora, respectivamente, del delito cometido el 1 de enero de 2022 en una vivienda donde la víctima se encontraba junto a su familia durante las celebraciones de Año Nuevo.

Según detalló el Ministerio Público, ese día la a joven se retiró a una de las habitaciones del lugar, a la que poco después ingresaron los ahora detenidos (el primo paterno de su padre y su esposa) para cometer el delito.

La víctima no relató lo sucedido hasta un año después tras presentar síntomas y malestares de salud derivados de una enfermedad que contrajo, informó sobre lo ocurrido a su madre.

La adolescente declaró ante la Fiscalía cómo sucedieron los hechos e identificó a las dos personas responsables de la agresión.

También se presentaron los testimonios de los padres de la adolescente y del médico ginecólogo que la atendió en primera instancia. EFE

af/sbb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR