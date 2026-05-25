Condenan a 3,5 años de cárcel a capitán de barco hundido en Indonesia con familia española

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Labuan Bajo (Indonesia), 25 may (EFE).- Un tribunal de Indonesia condenó este lunes a 3,5 años de prisión al capitán del barco que naufragó en Indonesia el pasado diciembre en el Parque Nacional de Komodo del archipiélago asiático con una familia española de seis miembros a bordo, de los que solo dos sobrevivieron.

La corte halló culpables del delito de negligencia tanto al capitán, de 56 años, como al jefe de la sala de máquinas, de 22, a quien condenó a dos años y seis meses de prisión. Según la investigación policial, el capitán no controlaba el timón en el momento del accidente, sino el jefe de máquinas, quien no contaba con la licencia adecuada.

El barco turístico KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar, en Komodo, alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT).

Cuatro miembros de una familia procedente de Valencia (España), entre ellos Fernando Martín Carreras, entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, fallecieron, mientras la tripulación indonesia (el capitán, el jefe de máquinas, dos trabajadores y un guía) y la pareja de Martín, Andrea Ortuño, y una hija sobrevivieron. EFE

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