Condenan a 3 años de cárcel a un docente de universidad moscovita por canciones ucranianas

Moscú, 19 dic (EFE).- Un tribunal ruso condenó este viernes a tres años de cárcel a un docente de la Universidad Estatal Técnica de Moscú por extremismo debido a la publicación de unas canciones ucranianas en su cuenta en la red social rusa VKontakte, informó el portal Mediazona.

Aleksandr Nesterenko, de 62 años, estaba en prisión preventiva desde septiembre de 2024.

Según expertos, en las canciones compartidas por el profesor había «indicios a la incitación a la violencia contra los rusos como grupo étnico».

La Fiscalía había solicitado para Nesterenko cuatro años de prisión.

Según el condenado, las canciones por las que le privan de libertad están basadas en «unos poemas escritos hace un siglo» y no tienen relación alguna con los rusos o la situación actual en el mundo.

Se trata de unos temas musicales que también tienen otros usuarios de VKontakte, insistió el profesor, quien consideró ilegal la acusación en su contra.

«Estando en prisión me sentí más libre, porque tras las rejas uno siente con más intensidad la verdadera libertad: la libertad del espíritu», dijo Nesterenko poco antes de conocer el veredicto. EFE

mos/psh