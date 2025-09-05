Condenan a 3 años de prisión a científico ruso que justificó la incursión de Kiev en Kursk
Moscú, 5 sep (EFE).- La Justicia rusa condenó este viernes a tres años de prisión al científico Dmitri Skopin, acusado de justificar la operación militar ucraniana en la región rusa de Kursk.
El científico fue acusado de apoyar a las fuerzas ucranianas mediante mensajes publicados en internet.
Según la Justicia rusa, el hombre, de 52 años, incurrió así en la «justificación pública de un acto terrorista», según escribe hoy la agencia TASS.
Skopin, que reconoció su culpa, tampoco podrá administrar páginas web durante dos años después de su liberación de la cárcel, según reza el fallo.
Durante casi ocho meses parte del territorio de Kursk fue ocupado por tropas ucranianas, finalmente expulsadas entre abril y mayo de 2025, según informes castrenses rusos.
Un papel importante en la liberación de Kursk, según reconoció Moscú, correspondió a soldados norcoreanos que combatieron del lado de las tropas rusas.EFE
