Condenan a 30 años de cárcel a médico que mató con inyecciones a su esposa en Costa Rica

San José, 10 nov (EFE).- Un tribunal de Costa Rica condenó este lunes a 30 años de cárcel, por el delito de femicidio, a un médico acusado de matar a su esposa el 15 de julio de 2020 mediante el uso de inyecciones bajo el engaño de que era un tratamiento para su salud, informó el Poder Judicial.

«Aparentemente, el imputado con el objetivo de beneficiarse de la póliza que mantenía la ofendida sobre una vivienda, cuyo primer beneficiario era él, planeó la muerte de la víctima, para lo cual, el hombre suministró medicamentos vía intravenosos para tratar la colitis a la víctima y de esta manera ganar la confianza de ella y que no sospechara su intención de acabar con su vida», explicó el Poder Judicial en un comunicado.

La sentencia fue impuesta por el Tribunal Penal de la localidad de Liberia, provincia de Guanacaste (oeste) en contra de un médico de apellidos Carmona Jaén, por el delito de femicidio en perjuicio de su esposa, Raquel Arroyo Aguilar.

La Fiscalía indicó en un comunicado que la relación de pareja «se caracterizó por el abuso emocional y patrimonial que este (Carmona) ejercía sobre la mujer».

«El despacho comprobó en juicio que, a mediados del 2020, la mujer tuvo la intención de separarse de Carmona, para romper con el círculo de violencia que sufría. Sin embargo, cuando el hombre se dio cuenta, este decidió acabar con la vida de la ofendida», afirmó la Fiscalía.

Según la Fiscalía, Carmona engañó a la mujer diciéndole que le aplicaría un medicamento vía intravenosa, el cual le ayudaría con la digestión.

«No obstante, la evidencia aportada determinó que le aplicó una solución de benzodiacepinas y difenhidramina, que provocaron la muerte», según el ministerio público.

La víctima falleció por intoxicación mixta, edema y hemorragia pulmonar, en su casa y cuando los hijos de la pareja se encontraban en el mismo domicilio.

El Observatorio de violencia de género contra las mujeres, del Poder Judicial de Costa Rica, contabiliza en lo que va del 2025 un total de 32 feminicidios, mientras que en 2024 hubo 40; en 2023 se registraron 34; en 2022 el número fue de 26; en 2021 hubo 20 y en 2020 se contabilizaron 30.

De acuerdo con los datos oficiales y de organizaciones no gubernamentales, en 2024 murieron al menos 1.118 mujeres en Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Panamá. Muchos de estos casos se tipificaron como feminicidio, otros como muerte violenta u homicidio doloso.

Pero casi todos los países reportaron un alza de muertes de mujeres a causa de su propia condición de mujeres (feminicidio) o de decesos violentos. EFE

