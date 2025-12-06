Condenan a 30 de prisión al yerno del exrival de Maduro en Venezuela

La justicia de Venezuela condenó a la pena máxima de 30 años de cárcel al yerno del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien calificó el fallo como una «represalia» a su reivindicación del triunfo en las elecciones pasadas.

Rafael Tudares Bracho enfrentaba cargos de terrorismo, asociación para delinquir y legitimación de capitales. La sentencia fue informada por su familia, que denunciaba su «desaparición forzada».

La fiscalía no respondió aún al pedido de la AFP para confirmar el fallo.

Tudares fue detenido el 7 de enero de este año tras ser interceptado por hombres encapuchados cuando se dirigía a la escuela con sus dos hijos, según describió entonces el excandidato presidencial, que ahora está en el exilio en España.

«Según me informaron las autoridades competentes, mi esposo Rafael Tudares Bracho habría sido condenado a 30 años de prisión por supuestos delitos graves previstos en la legislación penal venezolana, los cuales, ratifico, él no ha cometido: Rafael es inocente», dijo en un comunicado Mariana González de Tudares, hija de González Urrutia.

González de Tudares refirió que el juicio se habría realizado «en una sola y única audiencia» de más de 12 horas el 28 de noviembre sin que se anunciara la conclusión de la sentencia.

También fue acusado de conspiración, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

La condena fue finalmente comunicada a Tudares «vía telemática el lunes 1 de diciembre», añadió la esposa. También fue asociado con una persona que él «desconoce».

– «Sin sustento jurídico» –

González Urrutia aseveró que esta es una decisión «sin sustento jurídico» e «incompatible con la Constitución».

Es una decisión «utilizada como represalia política para intentar afectarme y distorsionar la voluntad expresada por los venezolanos el 28 de julio de 2024», añadió este diplomático, que asegura se impuso a Nicolás Maduro en los comicios del año pasado.

La familia de Tudares denuncia desde su arresto que se encuentra en «desaparición forzada» y que la justicia impide la designación de un abogado de confianza.

«Las autoridades me han ratificado que, ni mi persona, ni mi abogado podemos acceder al expediente del caso», insistió González de Tudares. «El proceso judicial y penal que se realizó contra él, ha violado flagrantemente sus derechos humanos».

En julio de 2024, la autoridad electoral proclamó como ganador a Maduro para un tercer mandato consecutivo sin publicar los resultados detallados, al argumentar un ataque informático.

La oposición denunció fraude y divulgó actas de las mesas de votación en un sitio web que el gobierno consideró como falsas.

En Venezuela hay al menos 884 presos por razones políticas, según la ONG Foro Penal.

