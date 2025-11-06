Condenan a 35 exparamilitares colombianos por 345 crímenes cometidos entre 1994 y 2004

Bogotá, 6 nov (EFE).- Un tribunal colombiano condenó a 35 exintegrantes de los bloques Calima y Bananero de las paramilitares Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) por 345 crímenes, incluidas masacres, cometidos en los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Huila y Quindío entre 1994 y 2004.

Entre los condenados figura Herbert Veloza García, alias HH, quien era el comandante del bloque, así como Juan Mauricio Aristizábal Ramírez, alias Fino; Dalson López Simanca; Janier Franco; Albeiro Antonio Úsuga Graciano, alias Robinson; Germán Enrique Pineda Cárdenas, y Rover Enrique Oviedo Yanes, detalló este jueves la Fiscalía en un comunicado.

Entre los crímenes que se les achacan a los exparamilitares del bloque Calima está la masacre de Piedritas, en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca), en la que hombres armados llegaron a varias zonas rurales de la zona, asesinaron a 13 personas, provocaron un desplazamiento forzado de varias familias y torturaron a algunas de las víctimas.

«Otra de las condenas indica que los exintegrantes del Bloque Bananero participaron en la masacre de Acandí (Chocó), ocurrida el 3 de noviembre de 1995, la cual dejó como resultado, al menos, seis personas muertas, secuestros, actos de tortura y el desplazamiento forzado de más 30 familias», agregó la información.

Los antiguos miembros de las ACCU, que posteriormente se convirtieron en las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) fueron condenados a penas de entre 240 y 280 meses de prisión, pero como están acogidos a la Ley de Justicia y Paz, creada por su desmovilización, se les otorgó una pena de ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer los crímenes.

Las AUC -el grupo que más homicidios cometió durante el conflicto armado, según la Comisión de la Verdad, y al que se acusa de múltiples crímenes de lesa humanidad en sus casi 30 años de actividad ilegal- se desmovilizaron en 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno del entonces presidente colombiano, Álvaro Uribe. EFE

