Condenan a 40 años de cárcel a un exparamilitar por el homicidio de 5 personas en Colombia

1 minuto

Bogotá, 11 nov (EFE).- Un juez colombiano condenó este martes a 40 años de cárcel al exjefe paramilitar Jhon Jairo Esquivel, alias el Tigre, por ordenar el asesinato de cinco personas en Casacará de Codazzi, en el departamento del Cesar, noroeste de Colombia, en el año 2000.

La Fiscalía informó en un comunicado que obtuvo pruebas que indican que alias el Tigre, en condición de líder del frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ordenó el asesinato de estas cinco personas, «quienes equivocadamente fueron señalados de ser colaboradores de otros grupos armados que delinquían en la región» del Cesar.

Las cinco víctimas eran agricultores y obreros entre 26 y 44 años.

La sentencia, emitida por un juez penal especializado de Valledupar (Cesar), condenó al exjefe a 40 años de prisión por el delito de homicidio agravado, y le impuso una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años y el pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos mensuales, es decir 569 millones de pesos colombianos (unos 150.000 dólares).

El condenado fue notificado de la sentencia en la cárcel donde permanece privado de la libertad por otros delitos como homicidio, desaparición forzada y el secuestro de una familiar del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, ocurrido en agosto de 2018. EFE

