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Condenan a 5,5 años de cárcel por estafa al campeón ruso de taekwondo Emin Chetinbag

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Moscú, 15 jun (EFE).- Un tribunal de Moscú condenó este lunes a cinco años y medio de prisión al ciudadano ruso Emin Chetinbag, campeón mundial de taekwondo GTF en 2023, hallado culpable de estafa a gran escala.

Chetinbag no ha reconocido su culpa, según comunicó la agencia TASS.

El deportista fue detenido en septiembre del año pasado junto con otras cuatro personas, entre ellas varios expolicías, acusado de estafa y extorsión.

Según los investigadores rusos, Chetinbag, aprovechándose de que conocía bien a las víctimas, que negociaban con criptomonedas, las invitaba a reunirse e informaba del lugar de la reunión a los miembros de la banda.

Sus cómplices se presentaban como agentes de la policía y extorsionaban a la víctimas con amenazas de detención y de abrir causas penales contra ellas, obligándolas a transferirles sus activos digitales.

En total, los extorsionadores, uno de los cuales se encuentra prófugo, se hicieron con cuatro millones de rublos, unos 50.000 dólares. EFE

mos/pcc

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