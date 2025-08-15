Condenan a 5 años a director del parque militar del Ministerio de Defensa ruso

1 minuto

Moscú, 15 ago (EFE).- Un tribunal de Moscú condenó esteviernes a cinco años de cárcel a Viacheslav Ajmédov, director del parque militar Patriot, perteneciente al Ministerio de Defensa, por estafa y apropiación de fondos públicos, como parte de una campaña contra la corrupción en la cúpula militar rusa.

El Tribunal Urbano de Odintsovo, ciudad satélite de la capital rusa, reconoció culpable a Ajmédov y le condenó a cinco años de prisión en una cárcel común y a una multa de medio millón de rublos (alrededor de 6.000 dólares), según informó hoy la agencia TASS.

Ajmédov asumió en octubre de 2021 la dirección del parque, ubicado al oeste de la capital rusa y sede habitual de las ferias del Ejército, al frente del cual estuvo hasta su detención a principios de agosto del año pasado.

Fue acusado por las autoridades rusas de robo de recursos del presupuesto destinados a garantizar el funcionamiento del parque militar.

La Justicia rusa está llevando a cabo una purga en toda la estructura militar tras el fracaso inicial ruso en la guerra en Ucrania en febrero de 2022, que se acentuó tras la reelección del presidente ruso, Vladímir Putin, en marzo de 2024.

La mayoría de detenciones se realizan tras acusaciones de corrupción y arrancaron en abril del año pasado con el arresto y la condena del exviceministro de Defensa Timur Ivanov, mano derecha del anterior ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú. EFE

