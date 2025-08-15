The Swiss voice in the world since 1935

Condenan a 5 años a director del parque militar del Ministerio de Defensa ruso

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 15 ago (EFE).- Un tribunal de Moscú condenó esteviernes a cinco años de cárcel a Viacheslav Ajmédov, director del parque militar Patriot, perteneciente al Ministerio de Defensa, por estafa y apropiación de fondos públicos, como parte de una campaña contra la corrupción en la cúpula militar rusa.

El Tribunal Urbano de Odintsovo, ciudad satélite de la capital rusa, reconoció culpable a Ajmédov y le condenó a cinco años de prisión en una cárcel común y a una multa de medio millón de rublos (alrededor de 6.000 dólares), según informó hoy la agencia TASS.

Ajmédov asumió en octubre de 2021 la dirección del parque, ubicado al oeste de la capital rusa y sede habitual de las ferias del Ejército, al frente del cual estuvo hasta su detención a principios de agosto del año pasado.

Fue acusado por las autoridades rusas de robo de recursos del presupuesto destinados a garantizar el funcionamiento del parque militar.

La Justicia rusa está llevando a cabo una purga en toda la estructura militar tras el fracaso inicial ruso en la guerra en Ucrania en febrero de 2022, que se acentuó tras la reelección del presidente ruso, Vladímir Putin, en marzo de 2024.

La mayoría de detenciones se realizan tras acusaciones de corrupción y arrancaron en abril del año pasado con el arresto y la condena del exviceministro de Defensa Timur Ivanov, mano derecha del anterior ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú. EFE

mos/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Trabajaría de modo gratuito para su localidad?

En Suiza existe este principio en que la ciudadanía asume responsabilidades políticas por convicción y no por una remuneración.

Únase al debate
27 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR