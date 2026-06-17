Condenan a 5 años de cárcel al dueño de un barco naufragado con 26 muertos en Japón

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Tokio, 17 jun (EFE).- Un tribunal japonés condenó este miércoles a cinco años de prisión al propietario de una empresa de cruceros turísticos, Seiichi Katsurada, por el naufragio de una de sus embarcaciones en el que murieron 26 personas en 2022.

Katsurada fue encontrado culpable de negligencia profesional por el Tribunal de Distrito de Kushiro, afirmó el diario nipón Mainichi, después de que la fiscalía argumentara que ignoró los riesgos a pesar de las alertas meteorológicas que estimaban fuertes vientos y un oleaje de entre 3 a 4 metros en la zona del naufragio, sucedido en Hokkaido (norte de Japón).

Por su parte, la defensa había pedido la absolución del acusado, señalando la entrada de agua por una escotilla como causa del naufragio. Una pieza que no había presentado anomalías en una revisión tres días antes del accidente, según afirmó la Organización Japonesa de Inspección de Embarcaciones Pequeñas (JCI), citada por el diario local Mainichi.

La empresa operadora ya estaba siendo investigada por las autoridades tras sufrir dos accidentes menores en 2021.

Tras el accidente, el Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte japonés endureció la gestión de operaciones y la formación de tripulantes, además de otras medidas para garantizar que un accidente así «no vuelva a repetirse jamás», según recordó este miércoles el portavoz del Gobierno, Minoru Kihara. EFE

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