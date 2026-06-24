Condenan a 56 años a cuatro acusados por el asesinato de periodista y su padre en Honduras

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Tegucigalpa, 24 jun (EFE).- Un tribunal de Honduras condenó este miércoles a cuatro hombres a 56 años y cuatro meses de prisión, cada uno, por el asesinato en octubre de 2022 del periodista Edwin Josué Andino y de su padre, Edwin Emilio Andino, informó una fuente judicial.

La condena fue dictada por la Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción, afirmó a los periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, José Salinas.

Según la sentencia, Alex Geovany Rodríguez, Josué Daniel Moradel y los hermanos Cristian Josué y Oscar Ariel Girón fueron condenados a 45 años por el doble asesinato, nueve años y cuatro meses por robo con violencia, y dos años más por allanamiento de domicilio agravado.

El doble crimen se registró el 10 de octubre de 2022, cuando hombres vestidos con uniformes policiales y armados con fusiles AR-15, M-16 y subfusiles Uzi irrumpieron en la vivienda de las víctimas en la capital hondureña.

El periodista, de 23 años y quien trabajaba para el canal de televisión local La Tribuna TV, fue asesinato a pocos metros de su vivienda, mientras que su padre, de 48 años, fue raptado por los agresores y su cuerpo fue hallado más tarde en una calle de un populoso barrio de Tegucigalpa.

El portavoz judicial destacó que el Ministerio Público (Fiscalía) logró demostrar en junio de 2025 la culpabilidad de los cuatro imputados.

Honduras sigue siendo un país de riesgo para el ejercicio del periodismo.

Al menos 103 personas ligadas a los medios de comunicación, entre periodistas, comunicadores sociales y propietarios han muerto de manera violenta en Honduras desde 2001, y el 90 % han quedado impunes hasta ahora, según datos del estatal Comisionado de los Derechos Humanos en el país (Conadeh). EFE

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