Condenan a 7 años de prisión a policía colombiano por causar lesión ocular a universitaria

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Bogotá, 6 abr (EFE).- Un juez colombiano condenó este lunes en primera instancia a siete años de prisión a Danilo José Núñez Zabaleta, miembro del escuadrón antidisturbios de la Policía, por causar una lesión ocular a una universitaria que le provocó la pérdida de visión en un ojo durante las protestas de 2021.

«Un juez de conocimiento condenó a siete años de prisión a Danilo José Núñez Zabaleta, agente de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), antes Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), por hechos ocurridos durante las protestas sociales del 28 de abril de 2021», detalló la Fiscalía en un comunicado.

Según la investigación de esa institución, el patrullero, quien fue «identificado a través de su placa y de los registros del arma asignada», disparó un proyectil de goma contra la joven que regresaba a su casa tras participar en una manifestación en el centro de Bogotá.

«El impacto le causó una lesión grave en el ojo derecho y la pérdida permanente de la visión. La juez calificó la conducta como desproporcionada, innecesaria y contraria a los protocolos institucionales», agregó la información.

Al uniformado, condenado por el delito de lesiones personales con perturbación funcional, le impusieron una inhabilidad de 84 meses para realizar funciones públicas y una millonaria multa.

Las protestas de 2021 en Colombia, denominadas también estallido social, fueron manifestaciones desencadenadas por el anuncio del proyecto de reforma tributaria propuesta por el Gobierno del entonces presidente Iván Duque (2018-2022).

Organizaciones sociales aseguran que en esas protestas, que duraron meses, murieron más de 80 personas de forma violenta, la mayoría por abusos policiales. EFE

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