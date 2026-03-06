Condenan a 8 años de cárcel al actor y director japonés Hideo Sakaki por agresión sexual

2 minutos

Tokio, 6 mar (EFE).- El actor y director de cine japonés Hideo Sakaki fue condenado este viernes a ocho años de cárcel por agredir sexualmente a dos actrices entre 2015 y 2016, recoge la cadena de televisión pública NHK.

«Se trata de un crimen malicioso y despreciable que explotó la diferencia de estatus entre director y actor y violó severamente la libertad sexual de las mujeres», aseguró al emitir la sentencia el presidente del Tribunal de Distrito de Tokio, Shoji Miyata.

Sakaki, de 55 años, había sido acusado de aprovecharse de su posición como director para agredir sexualmente a una actriz de unos 20 años de edad en 2015, y de abusar de otra un año después tras convencerla de que su carrera podría verse afectada si no accedía a mantener relaciones sexuales.

Sakaki, que ha apelado la decisión del tribunal, mantiene su inocencia desde 2024, cuando fue arrestado inicialmente por un delito de agresión sexual.

El actor y cineasta ya estaba siendo investigado entonces por supuestas agresiones sexuales a otras mujeres, cuyos testimonios fueron publicados por la revista japonesa Shukan Bunshun en 2022, en pleno apogeo del conocido como ‘#MeToo japonés’.

Según las mujeres, que quisieron permanecer en el anonimato, Sakaki abusó de su posición para propasarse y coaccionarlas para mantener relaciones sexuales a cambio de promesas sobre el futuro de sus carreras.

Sakaki ha reconocido haber mantenido relaciones sexuales con algunas de ellas, pero afirma que fueron consentidas. El caso derivó en la cancelación del estreno de su película ‘Honeymoon’, que aborda el tema de la violencia machista. EFE

