Condenan a cárcel a exministro de Defensa georgiano por llamamientos a derrocar poder

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Tiflis, 6 jul (EFE).- El exministro de Defensa georgiano, Bachana Ajalaya, fue condenado el lunes por el Tribunal Municipal de Tiflis a dos años y medio de cárcel por incitar públicamente al derrocamiento del Gobierno.

El exfuncionario fue condenado en virtud del artículo 317 del Código Penal georgiano, que contempla una pena de hasta tres años de prisión.

Ajalaya fue detenido por el Servicio de Seguridad del Estado el pasado diciembre en el marco de una investigación sobre el intento de golpe de Estado el 4 de octubre, el día de las elecciones municipales en Georgia.

Las autoridades le calificaron entonces como «el principal organizador de actividades delictivas».

Ajalaya, de 45 años, ya había cumplido una condena de siete años y medio por torturas en los organismos que dirigía.

Uno de los líderes de la oposición georgiana, Nikoloz Gvaramia, calificó al exministro de una “víctima del régimen». EFE

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