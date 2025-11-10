Condenan a cúpula de la guerrilla del ELN por reclutar forzadamente a 60 niños en Colombia

Bogotá, 10 nov (EFE).- Un juez colombiano halló culpable a la cúpula de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a otros guerrilleros por reclutar y vincular de forma forzada a 60 niños a sus estructuras armadas en hechos ocurridos entre 2002 y 2019, informó este lunes la Fiscalía.

En ese sentido, un juez penal especializado del departamento de Antioquia (noroeste) emitió el sentido de fallo condenatorio contra 11 integrantes del ELN y los declaró «responsables del delito de reclutamiento ilícito», dijo la Fiscalía en un comunicado.

Los afectados con la decisión son los integrantes del autodenominado Comando Central del ELN (COCE): Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliecer Erlinto Chamorro, alias Antonio García; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos documentó casos que involucran a 24 víctimas mujeres y 36 hombres, incorporados de manera forzosa entre 2002 y 2019, en los departamentos de Antioquia, Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño.

Por disposición del juez de conocimiento, la condena contra estas 11 personas se conocerá en febrero de 2026, añadió la Fiscalía.

El Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, y el ELN retomaron en noviembre de 2022 en Caracas los diálogos de paz, pero después de varias rondas las negociaciones fueron paralizadas en el primer semestre de 2024.

Petro dio por rotos los diálogos con el ELN el pasado 24 de julio por las constantes acciones violentas de esa guerrilla en la región del Catatumbo y en otros lugares fronterizos con Venezuela.

El jefe negociador del ELN en estos diálogos fue alias Pablo Beltrán, uno de los condenados en esta sentencia como miembro del COCE.

Más avances han tenido las conversaciones del Gobierno con los Comuneros del Sur, grupo al que el ELN considera una disidencia.

El pasado 5 de abril el Gobierno y ese grupo firmaron varios acuerdos, uno de ellos para la entrega y destrucción de una tonelada de armamento. EFE

