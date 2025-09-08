The Swiss voice in the world since 1935

Condenan a cadena perpetua a la australiana que mató a tres familiares con setas venenosas

Sídney (Australia), 8 sep (EFE).- La australiana Erin Patterson fue condenada este lunes a cadena perpetua con un período mínimo de 33 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, tras ser hallada culpable de asesinar a tres de sus familiares y de intentar matar a un cuarto en 2023 al servirles un plato preparado con setas venenosas.

La Fiscalía había solicitado que Patterson, de 50 años, fuera condenada a cadena perpetua sin opción de libertad condicional, mientras que su defensa reconoció la severidad de la pena pero pidió que se fijara un plazo mínimo para que pudiera optar a salir de prisión en la vejez.

El juez del Tribunal Supremo del estado de Victoria (sur), Christopher William Beale, afirmó hoy que el jurado no creyó la «vaga historia sobre una compra en una tienda asiática» relatada por la acusada, a la que calificó como «una mentira», antes de dictar la sentencia. EFE

