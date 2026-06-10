Condenan a cadena perpetua al asesino de un ciudadano francés en Chile

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Un hombre de 19 años fue condenado a cadena perpetua el lunes por el asesinato de un representante de la comunidad francesa en Chile, tras un robo en su domicilio en 2025, informó la fiscalía.

Dimitri Weiler, presidente de la Unión de los Franceses en Chile y consejero de la Cámara Franco Chilena para el Comercio y la Industria, tenía 52 años cuando fue asesinado frente a su esposa e hijos en febrero de 2025.

Cerca de las 03H00 de la madrugada, cinco personas entraron a su vivienda en la capital y ataron a su esposa e hijos, dos menores de 6 y 16 años, y a la empleada doméstica.

Weiler intentó resistirse, pero recibió varias puñaladas en su torso y espalda.

La sentencia contra el joven fue de «presidio perpetuo simple», dijo a la prensa el fiscal Gonzalo Álvarez. El condenado solo podrá solicitar su libertad tras 20 años de cárcel.

Otro de los atacantes, que tenía menos de 16 años en ese entonces, pasará cinco años internado en un centro para menores.

Los otros tres involucrados, de entre 16 y 17 años, permanecerán recluidos por una década en el mismo recinto.

«En el caso de los adolescentes se establecieron las penas máximas, considerando los rangos etarios de cada uno de ellos», explicó el fiscal.

axl/cr