Condenan a cuatro años de cárcel a un ruso detenido en Azerbaiyán en 2025

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Bakú/Moscú, 22 abr (EFE).- Un tribunal azerbaiyano condenó este miércoles a cuatro años de cárcel a un ciudadano ruso, que fue detenido en Bakú en el verano de 2025, en plena crisis diplomática entre Azerbaiyán y Rusia, informó la prensa local.

Según el medio Minval, la Fiscalía pedía para Alexandr Vaisero cinco años de prisión por blanqueo de capitales.

Los investigadores azerbaiyanos llegaron a la conclusión de que el ruso formó parte de un grupo de personas que blanqueaban grandes sumas de dinero obtenido mediante apuestas en línea, loterías digitales y otros sitios web que operaban fuera del país.

Vaisero es uno de los ocho rusos que fueron detenidos en Azerbaiyán en plena crisis diplomática, vinculada con la catástrofe del avión de pasajeros azerbaiyano que se estrelló en Kazajistán el 25 de diciembre de 2024 tras ser alcanzado por misiles antiaéreos en el espacio aéreo ruso.

Según los familiares del condenado, Vaisero, empresario e informático, llegó a Azerbaiyán en el verano de 2025 con fines de turismo.

El pasado 15 de abril, Azerbaiyán y Rusia aseguraron haber zanjado su conflicto por el derribo del avión de pasajeros.

Según una nota conjunta, las partes arreglaron el asunto de las «compensaciones», uno de los principales escollos entre Moscú y Bakú hasta entonces.

El pasado octubre, el presidente del Rusia, Vladímir Putin, prometió a su homólogo azerbaiyano, Ilham Aliyev, que Moscú pagaría las compensaciones que se requieran por el siniestro del Embraer 190, en el que murieron 39 personas.EFE

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