Condenan a dos años y medio de prisión a feminista marroquí acusada de blasfemia

Rabat, 3 sep (EFE).- El Tribunal de Primera Instancia de Rabat condenó este miércoles a dos años y medio de prisión a la activista feminista marroquí Ibtissam Lachgar, conocida como «Betty», por el delito de «atentar contra la religión islámica» tras publicar una imagen con la frase «Alá es lesbiana».

Según informó a EFE una fuente de la defensa, Lachgar fue condenada también a pagar una multa de 50.000 dirhams (unos 4.700 euros).

Lachgar publicó recientemente en su cuenta en Twitter una foto en la que aparece vistiendo una camiseta con la expresión «Alá (en árabe) es lesbiana (en inglés)» y acompañó la imagen con un mensaje en el que calificaba la religión islámica de «fascista» y «misógina». EFE

