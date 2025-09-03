Condenan a dos años y medio de prisión a feminista marroquí acusada de blasfemia

Rabat, 3 sep (EFE).- El Tribunal de Primera Instancia de Rabat condenó este miércoles a dos años y medio de prisión a la activista feminista marroquí Ibtissam Lachgar, conocida como «Betty», por el delito de «atentar contra la religión islámica» tras publicar una imagen con la frase «Alá es lesbiana».

Según informó a EFE una fuente de la defensa, Lachgar fue condenada también a pagar una multa de 50.000 dirhams (unos 4.700 euros).

Lachgar publicó recientemente en su cuenta en X una foto en la que aparece vistiendo una camiseta con la expresión «Alá (en árabe) es lesbiana (en inglés)» y acompañó la imagen con un mensaje en el que calificaba la religión islámica de «fascista» y «misógina».

Durante la audiencia de hoy, el fiscal pidió que Lachgar, sea condenada conforme al Código Penal que castiga con penas de entre seis meses a dos años de cárcel y multas de hasta 200.000 dirhams (18.900 euros) a quien «atente contra la religión islámica, contra el régimen monárquico o incite a atentar contra la integridad territorial del reino».

Mientras, su defensa, formada por cinco letrados, pidió la inocencia de la activista y defendió que lo que ella publicó entra en el marco de la libertad de expresión.

Antes de los alegatos de la fiscalía, el juez escuchó en la audiencia de hoy a Lachgar, quien afirmó que su intención no era «atentar contra la religión», y defendió que su comentario formaba parte de la militancia del movimiento feminista internacional y su lucha contra «la ideología machista y paternalista».

Al mismo tiempo, explicó al juez que recibió amenazas de muerte tras su publicación.

Lachgar, cofundadora del Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales (MALI), fue detenida el pasado 10 de agosto en Casablanca y trasladada después a una cárcel en Rabat. EFE

