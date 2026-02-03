Condenan a dos mujeres a 26 años de cárcel por explotación sexual infantil de sus hijas

Guayaquil (Ecuador), 3 feb (EFE).- Un tribunal de Ecuador sentenció a veintiséis años de cárcel por el delito de pornografía infantil a dos mujeres que enviaban a Estados Unidos material de explotación sexual de sus propias hijas, de siete y doce años, informó este martes la Fiscalía.

Además de las mujeres, el abuelo de una de las víctimas fue condenado a trece años por el mismo delito, según precisó el Ministerio Público en un comunicado.

La investigación inició en diciembre de 2024, cuando las autoridades ecuatorianas recibieron una alerta de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI, en inglés), en la que se informaba que un mes antes se había llevado a cabo una indagación contra un hombre identificado como William Foster Alger.

En EE.UU. se detectó que este ciudadano «estaba inmerso en la adquisición de material digital de abuso sexual infantil con víctimas ecuatorianas», luego de que se encontraron imágenes de este tipo en su teléfono móvil.

Se descubrió que el hombre recibió este material por medio de mensajes de números que correspondían a los de las tres personas ahora sentenciadas y que, a cambio, ellos recibían pagos.

Los montos de las transferencias que Foster hizo a Ecuador sumaron aproximadamente 50.000 dólares, de acuerdo a información de la Fiscalía, que agregó que el hombre fue sentenciado a 60 años de cárcel por un tribunal federal de Estados Unidos por tráfico sexual, trata de personas y prostitución.

Además de la pena de cárcel, las madres y el abuelo de las víctimas ecuatorianas deberán pagar una multa de aproximadamente 482.000 dólares a la administración de Justicia. EFE

