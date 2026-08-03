Condenan a entrenador colombiano a 30 años de cárcel por abuso sexual de siete menores

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Bogotá, 3 de agos (EFE).- El entrenador colombiano de atletismo Giovanny Vega Blanco fue condenado este lunes a treinta años de prisión por haber abusado sexualmente de siete mujeres menores de edad durante ocho años en la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander (noreste).

Desde 2014, las víctimas, de entre quince y diecisiete años, fueron sometidas a «múltiples vejámenes de carácter sexual» por parte del antiguo técnico de la Liga de Atletismo de Santander, quien aprovechaba su condición de vulnerabilidad para abusar psicológica y verbalmente de ellas, detalló la Fiscalía en un comunicado.

Las menores, agregó la información, fueron blanco de expresiones humillantes y descalificadoras por parte de Vega, agresiones que les causaron graves problemas psicológicos.

En total fueron treinta denuncias de menores en 2021 las que impulsaron a la Fiscalía General de la Nación a investigar el caso, que concluyó con una condena en prisión para el formador.

El hombre fue hallado responsable de los delitos de acceso carnal violento y de acto sexual violento.

La Fiscalía remarca que el abusador cometió los delitos cuando las deportistas se encontraban en plena etapa de formación deportiva, «con la expectativa de alcanzar reconocimiento a nivel nacional e internacional».

Aunque la sentencia es todavía apelable, el ente público demostró también que el preparador aprovechaba la condición de vulnerabilidad de la mayoría de las adolescentes para abusar psicológica y verbalmente de ellas, y se valió de su condición de formador y cuidador para intimidarlas y evitar que denunciaran los hechos ocurridos. EFE

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