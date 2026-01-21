Condenan a ex primer ministro surcoreano a 23 años de cárcel por participar en ley marcial

(Actualiza con detalles del veredicto y reacción del ex primer ministro)

Seúl, 21 ene (EFE).- El ex primer ministro de Corea del Sur Han Duck-soo fue condenado este miércoles a 23 años de prisión por su participación en la fallida imposición de la ley marcial declarada por el entonces presidente Yoon Suk-yeol en diciembre de 2024, una pena ocho años mayor a la solicitada por la fiscalía y que genera expectativas de un duro castigo contra Yoon el mes próximo.

Han desempeñó un papel clave, más allá de la mera complicidad, en la aplicación de un estado de excepción que el fallo calificó como un acto de insurrección, afirmó durante la lectura televisada de la sentencia el presidente del Tribunal del Distrito Central de Seúl, el juez Lee Jin-kwan.

El tribunal subrayó además la gravedad excepcional de los hechos al imponer a Han, culpable de la mayoría de los cargos, a una condena superior incluso a la petición fiscal, que había solicitado 15 años de cárcel. Justificó la severidad del castigo tomando en cuenta el cargo y responsabilidad del ex primer ministro como «segundo al mando en el Ejecutivo».

Después de escuchar su sentencia, Han solo dijo en voz baja que aceptaría «humildemente» la decisión judicial, y fue detenido posteriormente por preocupaciones de destrucción de pruebas, en la primera vez en la historia constitucional de Corea del Sur que un ex primer ministro es arrestado ante un tribunal, según la agencia local de noticias Yonhap.

El tribunal afirmó que el ex primer ministro eludió esclarecer lo ocurrido durante la fallida imposición de la ley marcial e ignoró la responsabilidad correspondiente.

Han ocultó documentación vinculada a la ley marcial para protegerse personalmente, añadió el tribunal, además de elaborar documentos oficiales falsos y destruir otros verídicos para simular que la declaración del estado de excepción se ajustó a los procedimientos legales.

Se trata del primer veredicto dentro del bloque de causas vinculadas a la ley marcial que califica la fallida ley marcial de insurrección.

«Quienes estaban en el poder, elegidos por el pueblo, ignoraron la Constitución y la ley y cometieron actos de insurrección, socavando gravemente la confianza del pueblo en la democracia y el Estado de derecho, «dijo el tribunal.

La sentencia de hoy proyecta un panorama sombrío para el futuro judicial de Yoon, quien se enfrenta a una posible pena de muerte en un juicio por insurrección cuyo veredicto está previsto el 19 de febrero. De ser condenado a muerte, sin embargo, es poco probable que se ejecute el castigo al existir una moratoria de las ejecuciones en el país desde hace casi 40 años.

El expresidente surcoreano fue condenado el pasado viernes a cinco años de cárcel por obstrucción a la justicia, en el primer veredicto de una lista de ocho procesos judiciales en su contra tras ser destituido por su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024. EFE

