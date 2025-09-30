Condenan a la pena de muerte al expresidente de la RD del Congo Joseph Kabila por traición

The Swiss voice in the world since 1935
Nairobi, 30 sep (EFE).- La Justicia militar de la República Democrática del Congo (RDC) condenó este martes a la pena de muerte al expresidente Joseph Kabila (2001-2019), al declararlo culpable de traición por apoyar al grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que combate en el este del país contra el Ejército congoleño.

El Tribunal Superior Militar, con sede en Kinsasa, donde Kabila, de 54 años, ha sido juzgado ‘in absentia’ desde el pasado 25 de julio, lo describió como «líder» de la coalición Alianza Río Congo (AFC, por sus siglas en francés), considerada el brazo político del M23, según medios locales.

El auditor general de las Fuerzas Armadas (una especie de fiscal), general Lucien René Likulia, pidió en agosto la pena capital para Kabila, al considerarlo el autor intelectual de la violencia perpetrada por el M23, que cuenta con el respaldo de la vecina Ruanda, según han confirmado las Naciones Unidas y varios países. EFE

lbg/pga/pa/vh

