Condenan a más de 15 años de cárcel a un exgobernador colombiano por corrupción

2 minutos

Bogotá, 18 dic (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó este jueves a 15 años y nueve meses de prisión al exgobernador de Amazonas César Antonio Lugo por hechos de corrupción en 2016 que superan los 1,3 millones de dólares.

Según el alto tribunal, el exmandatario (2016-2018) direccionó contratos de servicios esenciales para favorecer intereses privados.

Lugo fue condenado por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, peculado culposo, cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, detalló la Corte en un comunicado.

«En total fueron 38 los cargos por los que fue condenado», dijo la Corte al referirse a la decisión tomada por la Sala Especial de Primera Instancia.

Además de la pena, Lugo también deberá pagar una millonaria multa y purgar la condena en una cárcel, ya que la Sala le negó la «suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y la prisión domiciliaria».

De acuerdo con la investigación en varios procesos de contratación que realizó la Gobernación del Amazonas, Lugo transgredió normas y principios previstos en la ley, aceptó dádivas y promesas remuneratorias a cambio de adjudicar y favorecer a contratistas, y falseó documentos para justificar la adquisición de bienes y servicios para el departamento, afectando sus finanzas y la gestión administrativa, señaló la Corte.

Con esas conductas se afectó el patrimonio del Estado, comprometiendo más de 5.000 millones de pesos (alrededor de 1,3 millones de dólares).

Los recursos que deberían servir para solucionar necesidades colectivas finalmente se utilizaron «para favorecer intereses privados, dejando de lado la prestación de servicios esenciales, como el agua potable o la alimentación escolar», aseguró la Corte.

Lugo, como gobernador del departamento, tenía que «respetar las normas y proteger el patrimonio colectivo y, consciente de eso, terminó utilizando su cargo para satisfacer intereses particulares», concluyó la Corte. EFE

