Condenan a más de 30 años de cárcel a un hombre por desaparecer a su esposa en Colombia

1 minuto

Bogotá, 23 nov (EFE).- A 30 años y ocho meses de prisión fue condenado un hombre por la desaparición de su compañera sentimental en hechos ocurridos en diciembre de 2010 en la isla de San Andrés, en el Caribe colombiano, informó este domingo la Fiscalía.

Un juez penal de conocimiento de San Andrés Islas declaró culpable de «desaparición forzada» a Hernán Mcgowan Archbold, de 70 años de edad, detalló la Fiscalía en un comunicado.

La víctima de los hechos que motivaron la sentencia, una mujer de 35 años, fue vista por última vez el 19 de diciembre de 2010, en una vivienda de San Andrés.

En su momento, Mcgowan Archbold dijo a las autoridades que su pareja había viajado a Nicaragua para realizar unas diligencias personales y que él la había llevado en una lancha mar adentro para que transbordara a otra embarcación.

Sin embargo, la Fiscalía estableció que el hombre fue la última persona que tuvo contacto con la mujer. Asimismo, se obtuvo información de que no ingresó a Nicaragua ni llegó al lugar al que supuestamente se dirigiría.

En las verificaciones también quedó en evidencia que, durante el tiempo de convivencia, el hoy sentenciado la sometió a un «ciclo continuo de violencia física y verbal», agregó la Fiscalía.

La condena emitida, además de señalar que la pena debe hacerse efectiva en centro carcelario, impone a Mcgowan Archbold el pago de una millonaria multa.

El fallo es de primera instancia y, por lo tanto, puede ser apelado por la defensa del condenado. EFE

ocm/nvm