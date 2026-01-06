Condenan a más de 44 años de cárcel a policía que asesinó a joven futbolista en Cartagena

2 minutos

Bogotá, 6 ene (EFE).- Un juez colombiano condenó este martes, en primera instancia, a un policía a 44 años y dos meses de prisión por el asesinato de un joven futbolista en agosto de 2020 en Cartagena de Indias, mientras que otros dos uniformados recibieron penas de entre 13 y 14 años respectivamente por plasmar información falsa en los reportes oficiales para encubrir el crimen.

«La Fiscalía General de la Nación presentó en juicio oral pruebas y argumentos que dan cuenta de la responsabilidad de los patrulleros Octavio Darío Porras Vides, Iván Darío Olivo de Ávila y Esteban Gómez Ricard en el homicidio de un joven futbolista ocurrido el 24 de agosto de 2020, en Cartagena (Bolívar)», señaló el ente investigador.

De acuerdo con la investigación, el día de los hechos los tres integrantes de la Policía llegaron a un lavadero de automóviles ubicado en la zona norte de esa ciudad caribeña «y golpearon al adolescente porque no brindó información exacta sobre los horarios de atención del establecimiento de comercio».

La víctima, Harold David Morales, de 17 años, quien pertenecía a una escuela de fútbol en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste), y estaba en Cartagena temporalmente, huyó del sitio para evitar la agresión.

«Los uniformados lo persiguieron y uno de ellos, el patrullero Porras Vides, lo alcanzó y le propinó un disparo en el abdomen con el arma de dotación. El menor de edad fue trasladado a un centro asistencial y allí murió», precisó la información oficial.

Entre tanto, indicó la Fiscalía, Olivo de Ávila y Gómez Ricard señalaron en los reportes oficiales que el deportista hacía parte de una pandilla y los había atacado con un arma artesanal, la cual obtuvieron y entregaron en cadena de custodia.

«Testimonios, diferentes labores de policía judicial y las pruebas de balística evidenciaron que la versión de los policías era falsa. El joven nunca portó ni usó un arma de fuego, y el artefacto hechizo aportado no era apto para disparar», precisó el reporte.

Por todo lo anterior, un juez penal condenó al patrullero Porras Vides a 44 años y 2 meses de prisión por el delito de homicidio agravado; a Olivo de Ávila a 13 años y 6 meses de prisión por el delito de favorecimiento agravado; y a Gómez Ricard a 14 años de prisión por el delito de favorecimiento agravado y falsedad ideológica de documento público.

Por tratarse de una condena en primera instancia, los uniformados podrán apelar la sentencia interponiendo los recursos contemplados en la ley. EFE

enb/pc/jrh