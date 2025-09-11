Condenan a ocho años de cárcel a un ruso por extremismo y poseer 25 plantas de cannabis
Moscú, 11 sep (EFE).- Un ciudadano ruso de la ciudad de Chitá, en Siberia Oriental, fue condenado hoy a ocho años de cárcel por hacer llamamientos al extremismo y por poseer 25 plantas de cannabis qu, informaron las autoridades.
Según la Fiscalía, entre diciembre de 2024 y enero de 2025, el acusado publicó en Telegram comentarios con contenido considerado ilegal por las autoridades rusas.
«Con estas publicaciones, instaba a la violencia contra funcionarios gubernamentales, incluyendo policías», dice la nota oficial.
Además, cultivaba plantas de cannabis en su garaje, agregaron los investigadores.
El hombre, de 35 años, reconoció su culpa solo en posesión de cannabis.
No obstante, fue condenado a ocho años de cárcel en una prisión de máxima seguridad.EFE
