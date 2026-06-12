Condenan a otras 18 personas por actos violentos en protestas de generación Z en Marruecos

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Rabat, 12 jun (EFE).- El Tribunal de Apelación de Casablanca condenó esta madrugada a 18 personas a penas que van desde ocho meses de prisión efectiva hasta un año de prisión con suspensión, por su implicación en actos violentos durante las protestas de la generación Z en septiembre pasado.

Según informaron a EFE este viernes fuentes de la defensa, el Tribunal condenó a tres procesados, que comparecían en libertad, a una pena de un año de prisión suspendida.

Asimismo, el tribunal impuso ocho meses de cárcel a 13 encausados, lo que permitió su excarcelación inmediata al haber cumplido ya esa duración en detención preventiva.

Otros dos acusados fueron condenados a nueve meses de prisión firme, por lo que se prevé su puesta en libertad en aproximadamente dos semanas.

Las 18 personas fueron procesadas por su participación, el 28 de septiembre pasado, en el bloqueo de un tramo de la autopista que une Casablanca con Rabat durante una protesta del movimiento juvenil denominado ‘GENZ212’.

El coordinador del Comité de Solidaridad con los Detenidos de la ‘GENZ212’, Hakim Sikouk, declaró este viernes a EFE que ha recibido con alivio la noticia de la salida de prisión de estos jóvenes.

Añadió que persisten otros «cientos» de jóvenes de la generación Z en prisión -«más de 1.200», según su estimación- y expresó el deseo de que esta resolución sirva de señal para la puesta en libertad de todos los detenidos.

Las protestas de estos jóvenes comenzaron el pasado 27 de septiembre con manifestaciones diarias en distintas ciudades del país para pedir reformas en los sectores de sanidad y educación, aunque derivaron en algunos actos de violencia que se saldaron con tres muertos, cientos de heridos y cientos de detenidos.

La Fiscalía marroquí procesó a un total de 2.480 personas en diferentes ciudades del país por su relación con estas protestas. De estos acusados, un total de 1.473 fueron juzgados en detención preventiva.

En octubre pasado, por ejemplo, 17 personas fueron condenadas por el Tribunal de Apelación de Agadir, en el sur de Marruecos, a penas de entre 3 y 15 años de cárcel por su implicación en actos de violencia ocurridos al margen de las protestas juveniles. EFE

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