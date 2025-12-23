Condenan a prisión a tres rusos en Lituania por vandalizar un monumento de un partisano

Berlín, 23 dic (EFE).- Dos ciudadanos ruso-estonios y un ciudadano ruso fueron condenados en Lituania a penas de prisión por haber vandalizado un monumento a un líder partisano lituano de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Merkine (suroeste).

Según informó la televisión pública LRT, el Tribunal Regional de Kaunas sentenció a los tres hombres a penas de entre dos años y medio y cuatro años de prisión por los delitos de profanar una tumba o un lugar de veneración pública, causar daños materiales y ayudar a otro Estado a actuar contra Lituania.

Los acusados, que según LRT han negado todos que estuvieran siguiendo instrucciones de los servicios secretos rusos, han cumplido ya aproximadamente 14 meses de prisión preventiva que serán descontados de su sentencia.

Los hechos ocurrieron en enero de 2024, cuando el monumento a Adolfas Ramanauskas, un líder partisano que luchó contra la ocupación soviética y fue ejecutado en 1957, fue rociado de pintura roja.

Según el tribunal, el cabecilla del grupo fue el ciudadano ruso, nacido en 1987, mientras que los otros dos individuos con doble nacionalidad, nacidos en 1982 y en 2005, actuaron como cómplices.

Tras la sentencia, el fiscal Egidijus Palaima dijo a los medios que los tres han cometido presuntamente otros actos similares.

Además, aseguró que los servicios de inteligencia rusos han compilado una lista de monumentos en los países bálticos y reclutan a través de Telegram a «agentes de usar y tirar» para vandalizarlos a cambio de compensaciones económicas, como parte de un plan para desestabilizar y aumentar las tensiones sociales.EFE

