Condenan a siete años de prisión a exabogado del expresidente colombiano Uribe por soborno

3 minutos

Bogotá, 30 sep (EFE).- El abogado Diego Cadena, que representaba al expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), fue condenado este martes a siete años de prisión domiciliaria por el delito de soborno en actuación penal de un exparamilitar, una decisión de primera instancia que la defensa ya anunció que apelará.

El juez aseguró que por este delito le impuso «la pena principal de 84 meses de prisión y multa equivalente a 375 salarios mínimos legales vigentes», es decir 533 millones de pesos (unos 136.000 dólares).

Igualmente condenó a Cadena «a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena principal».

Al respecto, el abogado de Cadena, Iván Cancino, afirmó en X: «La condena a Diego Cadena es de 84 meses, no será capturado y será en domiciliaria. Pero apelaremos, iremos a casación, a donde toque hasta que sea absuelto de todo cargo. Diego es INOCENTE».

En su decisión, el juez lo absolvió «por duda razonable» de otros dos delitos de los que estaba acusado en este juicio, directamente relacionado con el caso por el que fue condenado en primera instancia el expresidente Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Culpabilidad de Cadena

Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer expresidente de Colombia en ser condenado penalmente, luego de que la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, lo hallara culpable por estos dos delitos en el llamado ‘juicio del siglo’ en Colombia, un caso que él mismo inició en 2012.

Heredia absolvió al expresidente del delito de soborno simple, pero lo condenó por haber pagado en 2018, a través de Cadena, a exparamilitares presos a cambio de que no lo vincularan con el paramilitarismo de derecha que combatía a las guerrillas izquierdistas en el conflicto armado colombiano.

En el juicio en su contra, Cadena fue hallado culpable de sobornar al paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Según el juez, visitó a Monsalve en la cárcel y le pidió firmar un documento en el que afirmara que las acusaciones que había hecho contra Uribe por supuestos vínculos con el paramilitarismo eran falsas y que habían sido hechas por beneficios jurídicos o prebendas ofrecidas por el senador de izquierdas Iván Cepeda.

A cambio, Cadena le ofreció, con autorización del exmandatario, ayuda jurídica gratuita a Monsalve y mejores condiciones carcelarias.

Por otra parte, el juez absolvió en agosto pasado a Cadena, «en virtud del principio de presunción de inocencia» y «por una duda razonable», de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en el caso del exparamilitar Carlos Enrique Vélez. EFE

jga/csr/jrh