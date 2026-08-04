Condenan a tres años de cárcel a un alcalde de Ecuador por incumplir el uso del grillete electrónico

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La justicia de Ecuador condenó el lunes a tres años de prisión al alcalde de Guayaquil por incumplir el uso de un dispositivo electrónico de vigilancia, informó la Fiscalía.

Encarcelado desde febrero pasado, Aquiles Álvarez además enfrenta juicios por delincuencia organizada y venta ilegal de combustible. Duro crítico del presidente derechista Daniel Noboa, el alcalde niega los cargos y asegura que se trata de una persecución política.

El tribunal «dicta sentencia condenatoria de 3 años de prisión contra Aquiles Á. H., por el delito de incumplimiento de #DecisionesLegítimas de autoridad competente», señaló la Fiscalía en su cuenta de X.

Álvarez estaba obligado a llevar un grillete electrónico desde julio del año pasado, mientras enfrentaba en libertad su proceso por el presunto tráfico de combustible subsidiado en el caso denominado Triple A.

Sin embargo, en febrero, cuando fue detenido por supuesta delincuencia organizada, las autoridades reportaron que el alcalde no estaba usando el dispositivo de vigilancia, lo que dio origen a un tercer juicio en su contra.

Por incumplir con el uso del grillete, Álvarez también deberá pagar una multa de unos 5.000 dólares y ofrecer disculpas públicas en un medio de comunicación.

El fin de semana, durante el juicio contra Álvarez por venta ilegal de combustible, la Fiscalía solicitó una pena de seis años de prisión.

El alcalde lleva seis meses detenido en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, construida por el gobierno de Noboa para albergar a los líderes de bandas criminales.

Álvarez ganó en 2023 la alcaldía de Guayaquil, el principal puerto comercial de Ecuador, en alianza con el movimiento Revolución Ciudadana del exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017).

pld/vd/cr