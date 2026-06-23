Condenan a un hombre a 22 años de cárcel en Ecuador por violar a su sobrina menor de edad

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Quito, 22 jun (EFE).- Un tribunal de Ecuador condenó a un hombre a veintidós años de prisión, la pena máxima por el delito de violación cometido contra su sobrina menor de edad en la provincia andina de Chimborazo, según informó este lunes la Fiscalía.

El caso comenzó a investigarse tras una denuncia interpuesta por el colegio de la víctima, donde la adolescente reveló que su tío materno la agredía sexualmente desde que tenía doce años.

El último hecho ocurrió en febrero de 2024, cuando el ahora condenado, Jaime Oswaldo O. T.,ingresó a la vivienda de la menor, que por entonces tenía trece años y, tras agredirle, la amenazó de muerte para impedir que contara lo ocurrido.

Entre las pruebas más importantes presentadas por la Fiscalía estaban el informe médico-legal que evidenciaba la agresión, la pericia psicológica, el testimonio anticipado de la víctima, quien identificó a su tío como su agresor, y la documentación que confirma el vínculo familiar.

Además de la pena de cárcel, el tribunal dispuso el pago de una reparación integral de 5.000 dólares a favor de la víctima y una multa de seiscientos salarios básicos unificados (289.200 dólares). EFE

af/nvm