Condenan a un multimillonario chino exiliado en EEUU a 30 años de cárcel por fraude

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El empresario chino Guo Wengui, exiliado en Estados Unidos y declarado culpable de defraudar a miles de personas por más de 1.000 millones de dólares, fue condenado el lunes a 30 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York, informaron medios estadounidenses.

En julio de 2024, un jurado lo declaró culpable de fraude y diversos delitos de valores, fraude electrónico y lavado de dinero.

También conocido como Ho Wan Kwok y Miles Guo, aprovechó su notoriedad en línea desde 2018 para convencer a miles de personas de invertir en sus empresas o proyectos, que prometían grandes rentabilidades o servicios de lujo pero que presuntamente sirvieron principalmente para financiar su fastuoso estilo de vida, según las autoridades estadounidenses.

El empresario multimillonario, de unos cincuenta años —se desconoce su edad exacta—, fue detenido por el FBI en marzo de 2023 en su lujoso apartamento de Manhattan con vistas a Central Park.

Su antigua asociada Yvette Wang fue condenada el año pasado a 10 años de prisión por su papel en el esquema.

Guo Wengui, quien amasó su fortuna en el sector inmobiliario, se mudó a Estados Unidos en 2015, huyendo de China, donde era objeto de una notificación roja de la Interpol por fraude financiero. Él niega la acusaciones en su contra.

Desde su dorado exilio en Nueva York, se presentó como un feroz crítico del régimen comunista chino y un firme defensor de la democracia, a la vez que mantenía vínculos con la célebre figura de la derecha estadounidense Steve Bannon.

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