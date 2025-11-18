Condenan al capitán de una embarcación que intentó llevar 20 indocumentados a Puerto Rico

Santo Domingo, 18 nov (EFE).- El Tribunal Colegiado de la provincia Hato Mayor condenó a 10 años de prisión al capitán de una yola que intentó llevar a 20 personas indocumentadas a Puerto Rico el año pasado, informó este martes el Ministerio Público.

Se trata de Teodoro Avelino Carela (alias Butu), condenado por tráfico ilícito de migrantes y trata de personas en perjuicio del Estado dominicano.

El tribunal dictó sentencia absolutoria al coimputado Fernando Pierre Alcined.

Según la acusación del Ministerio Público, alrededor de las 9:30 de la noche del 2 de septiembre de 2024 la Guardia Costera de los Estados Unidos informó a la Armada de República Dominicana (ARD), que, a 35 millas náuticas de Cabo Engaño, en la provincia de Samaná, se encontraba una embarcación de datos ignorados, con varias personas a bordo.

Ante la alerta, la ARD realizó una inspección en el lugar, logrando interceptar a una embarcación de fabricación clandestina, de color azul, equipada con dos motores fuera de borda, de aproximadamente 23 pies de eslora.

En el interior iban dieciocho hombres y dos mujeres, de acuerdo con la información.

Los procesados se dirigían con el grupo hacia la vecina isla luego de salir de una playa de Sabana de la Mar, en la provincia Hato Mayor.

Durante la investigación se determinó que a cada persona le fue requerida 5,000 dólares para el viaje, de los cuales podían entregar de manera inicial 1,000 y el resto a Puerto Rico.EFE

