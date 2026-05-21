Condenan en apelación a Airbus y Air France por siniestro aéreo de Río-París de 2009

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París, 21 may (EFE).– El tribunal de Apelación de París condenó este jueves a las compañía Airbus, fabricante del avión, y Air France, operador del vuelo, a 225.000 euros cada una por su implicación en el accidente del 1 de junio de 2009 del vuelo Río de Janeiro-París, en el que murieron 228 personas.

Ambas empresas había sido absuelvas en primera instancia, en una decisión de abril de 2023, lo que había provocado la indignación de los familiares. EFE

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