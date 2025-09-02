Condenan en Colombia a 55 años de prisión a un hombre que asesinó a su pareja en Medellín

2 minutos

Bogotá, 2 sep (EFE).- Un juez colombiano condenó a 55 años de prisión a un hombre por el feminicidio de su pareja, perpetrado en 2023 en Medellín, capital del departamento de Antioquia (noroeste), informó este martes la Fiscalía.

La mujer, que tenía 36 años cuando fue asesinada, desapareció el 18 de febrero de 2023 en el barrio Robledo de Medellín y, 37 días después, las autoridades encontraron su cuerpo decapitado en una quebrada, detalló la Fiscalía en un comunicado.

«Posteriormente, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció la plena identidad», agregó la información.

La investigación de la Fiscalía señala que el hombre, identificado como Rafael Ramiro Vanegas Muñoz, sometió a la mujer «a un ciclo de violencia física, verbal y psicológica».

Igualmente, «en varias oportunidades la amenazó con asesinarla y arrojarla a un río para evitar que fuera localizada, como efectivamente ocurrió».

Durante los 37 días que estuvo desparecida, los familiares de la víctima recibieron llamadas anónimas en las que les dijeron que la mujer, supuestamente, se había ido a trabajar a Barcelona (España).

Vanegas Muñoz fue detenido por la Policía en mayo de 2024 y luego condenado por los delitos de feminicidio agravado y desaparición forzada.

«La condena emitida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley», agregó la información.

Los feminicidios son un grave problema de la sociedad colombiana y el año pasado hubo en el país 745 asesinatos de ese tipo, según datos de la Defensoría del Pueblo. Esta cifra representa un aumento del 26 % con respecto a 2023.

Entre enero y febrero de este año fueron registrados en Colombia 126 feminicidios, según cifras del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género. EFE

jga/joc/enb