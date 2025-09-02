The Swiss voice in the world since 1935

Condenan en Colombia a 55 años de prisión a un hombre que asesinó a su pareja en Medellín

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bogotá, 2 sep (EFE).- Un juez colombiano condenó a 55 años de prisión a un hombre por el feminicidio de su pareja, perpetrado en 2023 en Medellín, capital del departamento de Antioquia (noroeste), informó este martes la Fiscalía.

La mujer, que tenía 36 años cuando fue asesinada, desapareció el 18 de febrero de 2023 en el barrio Robledo de Medellín y, 37 días después, las autoridades encontraron su cuerpo decapitado en una quebrada, detalló la Fiscalía en un comunicado.

«Posteriormente, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció la plena identidad», agregó la información.

La investigación de la Fiscalía señala que el hombre, identificado como Rafael Ramiro Vanegas Muñoz, sometió a la mujer «a un ciclo de violencia física, verbal y psicológica».

Igualmente, «en varias oportunidades la amenazó con asesinarla y arrojarla a un río para evitar que fuera localizada, como efectivamente ocurrió».

Durante los 37 días que estuvo desparecida, los familiares de la víctima recibieron llamadas anónimas en las que les dijeron que la mujer, supuestamente, se había ido a trabajar a Barcelona (España).

Vanegas Muñoz fue detenido por la Policía en mayo de 2024 y luego condenado por los delitos de feminicidio agravado y desaparición forzada.

«La condena emitida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley», agregó la información.

Los feminicidios son un grave problema de la sociedad colombiana y el año pasado hubo en el país 745 asesinatos de ese tipo, según datos de la Defensoría del Pueblo. Esta cifra representa un aumento del 26 % con respecto a 2023.

Entre enero y febrero de este año fueron registrados en Colombia 126 feminicidios, según cifras del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género. EFE

jga/joc/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR