Condenan en Crimea a 18 años de cárcel a mujer que grabó equipos militares para Ucrania

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Moscú, 26 mar (EFE).- Un tribunal de Crimea, península ucraniana anexionada por Moscú en 2014, condenó a 18 años de cárcel a una mujer que grabó equipos militares del Ejército ruso para pasar las imágenes a Ucrania, informó hoy la prensa rusa.

Según el diario Rossíyskaya Gazeta, la mujer, condenada por alta traición, residía de forma permanente en la región de Moscú y tiene 58 años.

Los investigadores rusos determinaron que la mujer se oponía a la guerra en Ucrania y en febrero de 2024 tomó fotos y videos de vehículos blindados de las Fuerzas Armadas rusas.

Los materiales audiovisuales fueron enviados a un representante del Servicio de Seguridad de Ucrania a través de las redes sociales, según la Fiscalía rusa.

Además de la pena de prisión, la condenada fue multada con 500.000 rublos (unos 6.000 dólares). EFE

mos/ah