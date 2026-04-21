Condenan en Noruega a Tesla a pagar una indemnización por reducir la velocidad de recarga

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Copenhague, 21 abr (EFE).- El Tribunal Supremo de Noruega condenó este martes al fabricante de vehículos eléctricos Tesla a pagar una indemnización de 5,75 millones de coronas (523.000 euros) por no informar correctamente de las consecuencias de una reducción de la velocidad de recarga.

Cada uno de los 115 denunciantes recibirá 50.000 coronas noruegas (4.545 euros) de la firma estadounidense, según informó la agencia NTB.

Tesla actualizó el software para sus modelos S en el verano de 2019 apelando a una mejora de la seguridad y un aumento de la duración de la batería, lo que provocó también una reducción de la velocidad de carga.

Cuatro propietarios de Telia S denunciaron a la compañía y el Supremo falló a su favor el año pasado, lo que hizo que otras 115 personas presentasen una demanda colectiva, que culminó con el veredicto de este martes. EFE

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