Condenan en Panamá a 9 años de prisión a dos hombres por traficar 1,6 toneladas de cocaína

2 minutos

Ciudad de Panamá, 21 oct (EFE).- Dos panameños fueron condenados a 9 años de prisión mediante un acuerdo de pena por el delito de posesión agravada de drogas, tras su arresto este fin de semana cuando transportaban 1,6 toneladas de cocaína, informó este martes una fuente oficial.

La Fiscalía antidrogas del Ministerio Público (MP) indicó en un comunicado que logró que un Tribunal de Garantías de la provincia de Panamá Oeste, contigua a la capital, «legalizara la aprehensión, imputara cargos y validara un acuerdo de pena pactado entre las partes».

La sentencia de 108 meses de prisión a los dos panameños, no identificados, se emitió el 20 de octubre, junto con la inhabilitación de funciones públicas por igual término que la sanción principal.

El suceso ocurrió el 19 de octubre, cuando la fiscalía en conjunto con la Policía Nacional (PN) aprehendieron «a dos ciudadanos que transportaban un total de 1.629 paquetes de cocaína, en dos vehículos», señala un comunicado oficial del MP.

La primera persona fue arrestada cuando conducía una camioneta donde transportaba 768 paquetes de droga, y la segunda, que conducía otro vehículo con 861 paquetes, fue capturada tras darse a la fuga.

Panamá, un país de tránsito de las drogas producidas en Suramérica con destino a EE.UU. -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa, decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas en el 2024, de acuerdo con datos oficiales.

El más reciente informe de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), publicado a mediados de este 2025, indicó que los puertos panameños están altamente infiltrados por el narcotráfico, cuyos operadores contaminan con drogas los contenedores. EFE

