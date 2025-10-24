Condenan en Perú a 15 años de cárcel a congresista de izquierda por afiliación terrorista

1 minuto

Lima, 24 oct (EFE).- El congresista de izquierda peruano Guillermo Bermejo fue condenado este viernes a 15 años de cárcel por el delito de afiliación o pertenencia a organización terrorista.

La Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria Nacional encontró acreditado el delito imputado a Bermejo, a raíz de las coordinaciones que mantuvo con dirigentes de los remanentes de Sendero Luminoso entre 2008 y 2009 en el conflictivo Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca de cultivos ilícitos de hoja de coca en el país.

El tribunal emitió la condena ante las diversas declaraciones de los testigos que identificaron a Bermejo por su apelativo de ‘Che’ durante las reuniones de coordinación y adoctrinamiento con los miembros de la célula del Comité de Apoyo de Sendero en la ciudad de Huanta, en la región Ayacucho.

Los jueces afirmaron que la participación de Bermejo en esas reuniones están «plenamente probadas» y corroboradas con fotos y videos.

La sentencia dictada contra Bermejo, quien llegó al Congreso en 2021 con el partido marxista Perú Libre, el mismo que llevó a la Presidencia a Pedro Castillo (2021-2022), se cumplirá en 2040 y a partir de esa fecha correrá un impedimento para ejercer cargo público por dos años. EFE

