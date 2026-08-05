Condenan en Perú a 15 años de prisión a exfuncionario político por desaparición forzada

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Lima, 5 ago (EFE).- Un exteniente de gobernador (autoridad política local) de un distrito de la región de Ayacucho, en el sur de Perú, fue condenado a 15 años de prisión por el delito de desaparición forzada de una persona en agosto de 1984, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El Ministerio Público señaló que la sentencia fue dictada contra la exautoridad política Elías Ccollana por la desaparición forzada del ciudadano Silvestre Quispe.

Indicó que «de acuerdo con los hechos probados durante el juicio oral», en el que intervino el fiscal adjunto provincial Wilton Asto, el sentenciado se desempeñaba como teniente de gobernador del distrito ayacuchano de Acos Vinchos, así como presidente del Comité de Autodefensa local, las agrupaciones civiles armadas que se conformaron en Perú para enfrentar a la agrupación subversiva Sendero Luminoso.

«Sobre la base de pruebas testimoniales y documentales se pudo comprobar que el 6 de agosto de 1984 intervino en la detención arbitraria de Quispe y su desaparición», acotó.

Agregó que el antropólogo Mauro Pumahuacre Espinoza contribuyó con el establecimiento «del contexto sociopolítico» de los hechos, mientras que testigos, apoyados por la Unidad Distrital de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (Udavit-Ayacucho), participaron de manera presencial en el proceso.

La condena también comprendió la imposición del pago de una reparación civil de 50.000 soles (14.792 dólares) a favor de los familiares de la víctima.

El Ministerio Público precisó que la sentencia fue conseguida por la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Ayacucho, a cargo del fiscal Carlos Alberto Palomino, y reafirmó «su compromiso en defensa de los derechos humanos, especialmente de la población más vulnerable». EFE

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