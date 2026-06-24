Condenan en Perú a 35 años de prisión al criminal ‘El Monstruo’, extraditado por Paraguay

Compartir

3 minutos

Lima, 24 jun (EFE).- Un juez de Perú condenó este miércoles a 35 años de prisión efectiva al líder criminal Erick Moreno, conocido con el apodo de ‘El Monstruo’, por planificar y dirigir el secuestro extorsivo de dos empresarios y sus familiares en 2020 en Lima.

Moreno fue extraditado en enero desde Paraguay para ser procesado por delitos como pertenencia a organización criminal, extorsión, homicidio y lesiones graves seguidas de muerte y cumplía desde febrero en la capital peruana tres años de prisión preventiva.

Este miércoles, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Corte Superior de Lima Norte dictó 35 años de prisión y el pago de una compensación de 91.400 soles (26.700 dólares) como reparación civil a favor de los agraviados.

El fiscal demostró en el juicio que los actos ilícitos se ejecutaron el 12 de marzo de 2020, cuando un empresario fue interceptado por varios sujetos, quienes, vestidos con chalecos de la Policía, lo secuestraron y lo llevaron a un inmueble del distrito de Lima de Ancón.

Allí la víctima fue amenazada por Moreno y por Yen Atalaya, otro acusado que fue condenado a 30 años de cárcel.

Al día siguiente, el segundo empresario fue interceptado en otro distrito de Lima por un vehículo y sujetos vestidos con chalecos de la Policía lo subieron violentamente al vehículo para también secuestrarlo.

«Erick Moreno ordenó que los agraviados sean agredidos y grabados pidiendo la suma de hasta 300.000 dólares para liberarlos. Por ello, la familia del primer empresario entregó, el 15 de marzo de 2020, parte del dinero en efectivo», detalló la Fiscalía.

El Ministerio Público recordó que se logró el rescate de las víctimas por parte de la Policía Nacional, pero en la operación falleció el agente William Ríos.

En su momento, la Fiscalía identificó a Moreno como el responsable de planificar y dirigir el secuestro de los empresarios y posteriormente, Capcha solicitó y consiguió que dicten su captura a nivel internacional y fuera extraditado a Perú.

El juzgado también resolvió sentenciar a 35 años de prisión a José P., mientras que a Manuel Azpilicueta, Eduardo Torres, Yen Atalaya, Rosa E. y Anderson R. se les dictó una condena de 30 años de prisión efectiva por su participación en los hechos.

Arrepentido

Durante la audiencia judicial de febrero, en la que se evaluó el pedido de prisión preventiva, Moreno se mostró arrepentido y pidió perdón por los asesinatos cometidos por la organización criminal que lideraba en el norte de Lima.

«Yo no me creo un inocente. Tengo mis errores. He hecho las cosas mal. He sido una persona incrédula que le ha hecho daño al pueblo. He pecado contra Dios», señaló en su alegato de defensa. EFE

pbc/fgg/gad