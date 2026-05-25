Condenan en Perú a cadena perpetua al camarada Chapo, cabecilla de Sendero Luminoso

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Lima, 25 may (EFE).- La Justicia de Perú condenó a cadena perpetua al camarada Chapo, un hombre condenado por haber lidero en 2018 un «comando de aniquilamiento» de los remanentes del grupo subversivo Sendero Luminoso en la zona selvática del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), informó este lunes el Ministerio Público.

La sentencia fue emitida contra Hugo Campos Córdova (Julio Chapo o camarada Chapo), por el delito de terrorismo, tras un pedido de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, que dirige el fiscal superior Andrés Montoya.

La Fiscalía aseguró que, durante el juicio, se determinó mediante «hechos comprobados» que el sentenciado integró un grupo de aniquilamiento del autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (MPCP-SL) que ejecutó a dos hombres y una mujer el 21 de agosto de 2018 en la comunidad de La Libertad de Mantaro, en el departamento de Junín, en el centro de Perú.

«Sobre la base de documentos, pericias y testimonios, se comprobaron los actos de crueldad y terror que el grupo armado esparció entre la población local de Junín», agregó.

La sentencia también ordenó que el hombre, quien fue capturado en julio de 2019 en una zona rural de la región de Huancavelica, deberá pagar 100.000 soles (unos 29.325 dólares) de reparación civil en favor del Estado, añadió.

La Procuraduría pública (Abogacía del Estado) especializada en delitos de terrorismo confirmó la información y precisó que la condena fue emitida el viernes pasado por la Segunda Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

Además, ratificó que las pruebas presentadas por la Fiscalía y la Procuraduría «permitieron acreditar la responsabilidad penal de Campos Córdova como mando importante de la organización terrorista autodenominada militarizado Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso, que opera en el Vraem».

El Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) es una amplia zona de selva montañosa que comprende territorios de cinco regiones del centro y sur de Perú por la que aún se desplazan los remanentes de Sendero Luminoso en alianza con organizaciones del narcotráfico, según señalaron las autoridades peruanas.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) concluyó en su informe final de 2003 que este grupo subversivo, de tendencia maoísta, fue el principal responsable de las más de 69.000 víctimas que dejó la lucha armada que lanzó en 1980 contra el Estado peruano. EFE

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