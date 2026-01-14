Condenan por asesinato en Ecuador a sobrino del líder de Los Tiguerones liberado en España

Quito, 14 ene (EFE).- La justicia ecuatoriana condenó a 34 años y ocho meses de prisión por asesinato a Michael Eduardo B. A., sobrino de William Joffre Alcivar, considerado líder de la banda ecuatoriana Los Tiguerones, quien quedó la pasada semana en libertad en España al transcurrir el plazo concedido a Ecuador para que presentara garantías para su extradición.

El parte de aprehensión de Michael Eduardo B.A. señala que fue detenido por la Policía por el presunto delito de secuestro extorsivo -en otra causa- días después de perpetrado el crimen, indicó el Ministerio Público.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron su teléfono celular, del que -tras ser sometido a las pericias correspondientes- se obtuvieron grabaciones en las que se observa cómo Michael Eduardo B. A. registra el momento en el que dispara contra Patrick A., hecho ocurrido en noviembre de 2022.

La víctima falleció tras haber recibido ocho impactos de bala en el rostro y cabeza.

«En el transcurso de la investigación se conoció que el procesado es sobrino de alias ‘Negro Willy’, señalado como cabecilla del grupo delictivo ‘Los Tiguerones'», indicó la Fiscalía en un comunicado en referencia a William Joffre Alcivar, que también tiene el alias de ‘comandante Willy’.

Durante la audiencia del juicio, la Fiscalía presentó como pruebas el parte policial del hecho violento y el de la aprehensión del procesado, levantado después de un presunto secuestro extorsivo.

Además, el teléfono móvil en el que se encontraba registrada la grabación del asesinato, el acta de levantamiento del cadáver, el protocolo de autopsia, las pericas de Criminalista, el informe investigativo, y las versiones de los agentes aprehensores.

Finalmente, el Tribunal resolvió sentenciar a Michael Eduardo B. A. por el asesinato de Patrick A. y al pago de una reparación Integral de 50.000 dólares a favor de la familia de la víctima.

William Alcívar, tío del ahora sentenciado, tiene dos procesos de extradición abiertos en España: uno por la acusación de asaltar un canal de televisión mientras emitía en directo en Guayaquil el 9 de enero de 2024 y otro por la presunta extorsión a un ciudadano al que le indicaron que tenía que pagar 20.000 dólares para no atentar contra sus familiares.

La semana pasada, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que Ecuador sí entregó la información requerida por el tribunal de España en el caso de William Alcívar y mostró su indignación por la liberación.

En tanto que este martes se conoció que la Fiscalía española pide que se excarcele también a Álex Iván Alcivar, hermano de William, junto a quien fue detenido en octubre de 2024 en Segur de Calafell (Tarragona, noreste de España). EFE

