The Swiss voice in the world since 1935

Condenan un nuevo mural que homenajea al criminal de guerra Ratko Mladic

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Zagreb, 20 ago (EFE).- La oficina del alto representante internacional para Bosnia-Herzegovina, Christian Schmidt, condenó este miércoles la aparición de un nuevo mural la ciudad de Banja Luka que rinde homenaje al general serbobosnio Ratko Mladic, condenado por crímenes de guerra y genocidio.

“La glorificación de los criminales de guerra se merece toda condena y las instituciones locales competentes tienen la obligación de reaccionar”, dijeron fuentes de la citada oficina al diario Detektor.

El nuevo mural con la figura de Mladic apareció recientemente en el centro de Banja Luka, capital de la República Srpska (RS), una de las dos entidades que componen Bosnia-Herzegovina.

La Asociación de víctimas y testigos de genocidio había pedido una reacción por parte de Schmidt y del Tribunal de La Haya para crímenes de guerra, recordando que en Serbia y en la RS existen más de 300 murales que glorifican a Mladic, y que estas obras constituyen un “instrumento de fortalecimiento de aquella misma política que en los años 90 del siglo pasado llevó al genocidio y a crímenes en masa”.

La Asamblea General de las Naciones Unidas designó en mayo de 2024 el 11 de julio como Día Internacional de Reflexión y Conmemoración del Genocidio de Srebrenica de 1995, en Bosnia-Herzegovina, por el que Mladic cumple pena perpetua, entre otros crímenes.

La resolución condena sin reservas cualquier negación del genocidio de Srebrenica así como cualquier glorificación de quienes han sido condenados por crímenes de guerra por tribunales internacionales.

El líder prorruso y secesionista serbobosnio Milorad Dodik, expresidente de la RS que suele referirse positivamente al general Mladic como patriota y niega el genocidio de Srebrenica, no reconoce al alto representante internacional ni a los tribunales de Bosnia-Herzegovina.

Tras ser condenado en firme a un año de prisión y a seis años de inhabilitación para ejercer cargos políticos por desobedecer las decisiones del Tribunal Constitucional de Bosnia-Herzegovina y del alto representante, la autoridad electoral bosnia anuló su mandato como presidente de la RS, destitución que entró en vigor el pasado lunes. EFE

vb/wr/ajs

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR