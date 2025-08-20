Condenan un nuevo mural que homenajea al criminal de guerra Ratko Mladic

Zagreb, 20 ago (EFE).- La oficina del alto representante internacional para Bosnia-Herzegovina, Christian Schmidt, condenó este miércoles la aparición de un nuevo mural la ciudad de Banja Luka que rinde homenaje al general serbobosnio Ratko Mladic, condenado por crímenes de guerra y genocidio.

“La glorificación de los criminales de guerra se merece toda condena y las instituciones locales competentes tienen la obligación de reaccionar”, dijeron fuentes de la citada oficina al diario Detektor.

El nuevo mural con la figura de Mladic apareció recientemente en el centro de Banja Luka, capital de la República Srpska (RS), una de las dos entidades que componen Bosnia-Herzegovina.

La Asociación de víctimas y testigos de genocidio había pedido una reacción por parte de Schmidt y del Tribunal de La Haya para crímenes de guerra, recordando que en Serbia y en la RS existen más de 300 murales que glorifican a Mladic, y que estas obras constituyen un “instrumento de fortalecimiento de aquella misma política que en los años 90 del siglo pasado llevó al genocidio y a crímenes en masa”.

La Asamblea General de las Naciones Unidas designó en mayo de 2024 el 11 de julio como Día Internacional de Reflexión y Conmemoración del Genocidio de Srebrenica de 1995, en Bosnia-Herzegovina, por el que Mladic cumple pena perpetua, entre otros crímenes.

La resolución condena sin reservas cualquier negación del genocidio de Srebrenica así como cualquier glorificación de quienes han sido condenados por crímenes de guerra por tribunales internacionales.

El líder prorruso y secesionista serbobosnio Milorad Dodik, expresidente de la RS que suele referirse positivamente al general Mladic como patriota y niega el genocidio de Srebrenica, no reconoce al alto representante internacional ni a los tribunales de Bosnia-Herzegovina.

Tras ser condenado en firme a un año de prisión y a seis años de inhabilitación para ejercer cargos políticos por desobedecer las decisiones del Tribunal Constitucional de Bosnia-Herzegovina y del alto representante, la autoridad electoral bosnia anuló su mandato como presidente de la RS, destitución que entró en vigor el pasado lunes. EFE

