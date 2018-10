Las pancartas que llevaban los manifestantes rezaban: “Stop al dumping salarial”, “Luchamos por un buen convenio colectivo” y “Sí, pero no a cualquier precio”.

Huelga de trabajadores de la construcción 16 de octubre de 2018 - 14:22 Unos 1 800 obreros de la construcción en huelga han recorrido las calles de Ginebra para protestar contra el deterioro de las condiciones laborales. La manifestación de Ginebra se suma a la que protagonizaron el lunes unos 3 000 trabajadores del sector en el cantón del Tesino. La huelga en Ginebra fue convocada por los sindicatos Unia, Synia y SIT y durará un día, aunque podrá prolongarse. La policía tuvo que desviar el tráfico debido a la manifestación, lo cual provocó algunos embotellamientos en la ciudad. + ¿Por qué los suizos casi nunca hacen huelga? Las pancartas que llevaban los manifestantes rezaban: “Stop al dumping salarial”, “Luchamos por un buen convenio colectivo” y “Sí, pero no a cualquier precio”. La huelga, un fenómeno muy poco habitual en Suiza, coincide con las negociaciones que se están llevando a cabo para un nuevo convenio colectivo de trabajo en la construcción. El convenio vigente expira a finales de este año. Los huelguistas protestan contra el presunto aumento de los contratos temporales en la construcción, la precaria situación laboral de los trabajadores más mayores y la creciente subcontratación, que lleva al dumping salarial. En la región de Ginebra hay alrededor de 1 400 empresas de construcción que emplean a 12 personas.