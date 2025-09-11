The Swiss voice in the world since 1935

Conductor acusado de matar a 6 personas en California tenía 3 denuncias por manejar ebrio

Los Ángeles, 11 sep (EFE).- El conductor, acusado de la muerte de seis de sus compañeros de trabajo cuando supuestamente manejaba en estado de ebriedad en California, tenía tres condenas previas por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI), según informó la Fiscalía de Napa.

Norberto Celerino, de 53 años, fue acusado por más de una docena de cargos por el accidente ocurrido el domingo pasado en el condado de Napa, cuando estrelló la camioneta que conducía con siete pasajeros a bordo.

La Fiscalía de Napa explicó en un comunicado que Celerino, que también es un trabajador del campo, fue condenado por manejar bajo la influencia del alcohol o drogas conocido como DUI en el condado de San Joaquín entre agosto de 2020 y el 20 de septiembre de 2024.

El conductor se encontraba en libertad condicional por las acusaciones anteriores, detalló la acusación.

Además, tiene una tercera condena previa por DUI registrada hace más de diez años.

Celerino enfrenta seis cargos de asesinato, seis cargos de homicidio vehicular grave en estado de ebriedad y un cargo grave por DUI con lesiones.

Las condenas previas por DUI han servido a los fiscales para solicitar agravantes en la acusación.

Celerino presuntamente conducía una minivan Toyota Sienna con siete pasajeros a bordo cuando el vehículo se salió de la carretera y se estrelló contra un árbol. Los ocho ocupantes trabajaban en el sector agrícola.

Seis de los pasajeros murieron en el lugar. Uno de los pasajeros y Celerino fueron llevados al hospital, donde aún se encuentran.

Los seis fallecidos eran oriundos de México y sus familias buscan repatriar sus cuerpos. EFE

amv/gpv

