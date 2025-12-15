Conductores paraguayos de transporte público van a huelga de 48 horas en Asunción

Asunción, 15 dic (EFE).- Conductores de autobuses de transporte público realizarán una huelga que paralizará parte del servicio en el área metropolitana de Asunción el martes y miércoles, para exigir al presidente de Paraguay, Santiago Peña, el veto parcial a una ley que aseguran limita su derecho a la huelga y pone en riesgo su estabilidad laboral, informaron este lunes fuentes del Gobierno.

«Lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo que permita el levantamiento de la medida de fuerza. El sector sindical ratifica su posición de hacer la huelga a partir del día de mañana», aseguró en una conferencia de prensa el viceministro de Trabajo, César Segovia.

La confirmación de la huelga fue informada tras una reunión entre representantes de cuatro sindicatos y autoridades de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Obras Públicas y Comunicaciones.

El presidente de la Federación de Trabajadores de Transporte de Paraguay, Gerardo Giménez, expresó este lunes en la radio local 780 que demandan a Peña el «veto parcial» del proyecto de ley «que establece la rectoría del transporte terrestre, moderniza el sistema metropolitano de pasajeros y redefine el marco regulatorio del servicio», que fue sancionado el miércoles pasado por el Senado.

«No hay una buena voluntad política del Gobierno», destacó el dirigente al señalar que la reforma del transporte fue aprobada en el Congreso pese a que expresaron su oposición a tres artículos.

En declaraciones a la radio Universo, Giménez indicó el jueves pasado que se oponen a declarar al transporte público como «servicio público imprescindible» al considerar que las sanciones previstas en la ley ante una eventual paralización del servicio limitaría el «derecho a la huelga».

También temen, según el dirigente, que se vulnere la estabilidad laboral de los choferes pues, asegura, que si existieran cambios en los operadores de transporte se incorporarán aquellos trabajadores que tengan «dos años de antigüedad».

Giménez destacó además que el proyecto de ley, a su juicio, «no identifica el empleador» de los conductores, lo que dificultaría el reclamo de sus derechos.

Por su parte, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, señaló que cuatro empresas informaron formalmente su adhesión a la huelga con la paralización de aproximadamente 341 unidades de transporte urbano que prestan servicios en el área metropolitana de Asunción, el conglomerado que comprende la capital paraguaya y varias ciudades aledañas.

«La huelga del paro para detener la reforma no es una amenaza que nosotros vamos a tolerar», dijo Fernández en una conferencia de prensa.

El funcionario anunció que para garantizar la movilidad de los ciudadanos, el Gobierno implementará un plan de contingencia con la incorporación de vehículos del sector público durante los días de paro.EFE

